Xiaomi раскрыла устройство прозрачного телевизора

Xiaomi рассказала о нюансах создания первого телевизора с прозрачным экраном. Компания отметила, что ей удалось довести экспериментальный прототип до серийного образца, говорится в аккаунте Xiaomi TV в Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам представителей бренда, Mi TV Lux Transparent Edition сконструирован таким образом, что все внутренние компоненты устройства оказались расположены не на задней стороне матрицы, а в нижней части телевизора. Для достижения эффекта прозрачности процессор, материнская плата, динамики и прочие компоненты были вынесены в подставку устройства.

Инженеры Xiaomi раскрыли информацию о том, что для достижения прозрачности устройства им пришлось использовать особую RGBW-матрицу. В отличие от обычных матриц для телевизоров, используемая в Mi TV Lux Transparent Edition наполовину состояла из прозрачных пикселей. Субпиксели в количестве двух миллионов единиц были расположены таким образом, чтобы пользователь мог видеть изображение на экране и то, что находится за телевизором.

Специалисты подчеркнули, что изначально телевизор существовал в виде концепта, но инженерам удалось "оживить прозрачное стекло". Для конструирования особой матрицы был использован специальный метод склейки компонентов и налажена система охлаждения гаджета. Xiaomi отметила, что перед выходом на рынок телевизор прошел ряд испытаний и получил несколько сертификатов.