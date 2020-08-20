Сервис видеоконференций Zoom появится на всех "умных" дисплеях. Именно так, smart screens, называется класс устройств, фактически представляющих собой планшеты с урезанными возможностями. Основная их задача - показ фотографий и фильмов, прогноза погоды, календаря, а также видео- и аудиозвонки. Эти устройства снабжены несколькими микрофонами, камерой, динамиками и встроенным голосовым ассистентом. Основные представители - это линейка "умных" дисплеев от Facebook (Portal), Google Nest Hub, а также Amazon Echo Show. Видеоконференции были и раньше доступны на них, но на каждом они были свои. На Portal была возможность общения через WhatsApp и Messenger, на гугловских устройствах - через Google Duo и Google Meet, на Amazon Echo эту функцию выполнял Skype, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сегодня Zoom является одним из самых популярных сервисов видеоконференций в мире, нарастив число пользователей за время пандемии в десятки раз. Появление Zoom сразу на всех популярных "умных" дисплеях - это реакция, пускай и несколько запоздалая, на усилившийся в пандемию тренд перехода на удаленную работу из дома. Тренд, который скорее всего будет актуален еще долгое время, так как многие компании по всему миру заявили, что оставляют своих сотрудников на дому. Кто-то - до конца года, а кто-то - на неопределенный период.

Конкуренция на рынке видеоконференций с наступлением пандемии сильно обострилась. Наиболее популярные сервисы - это Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, Cisco Webex и Blue Jeans. И они буквально ведут войну за новых пользователей. Поэтому для производителей "умных" дисплеев сложившаяся ситуация и партнерство с Zoom - очевидная возможность подогреть интерес к своим устройствам, а для самого сервиса - шанс увеличить свою пользовательскую базу. При этом Google, пуская Zoom на свои устройства, явно рискует, что пользователи могут предпочесть его, а не собственную разработку компании, Google Meet.