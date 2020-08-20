В Instagram появилась новая функция

В социальной сети Instagram появилась новая функция. Об этом сообщает Techcrunch, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Разработчики добавили функцию "Рекомендованные посты" для рекламы. Она заменит привычное сообщение "На этом пока всё", появляющиеся после того, как пользователь посмотрел все актуальные посты.

Благодаря новой функции все рекламные сообщения будут появляться после просмотра аккаунтов, на которые подписан юзер.

Отмечается, что разработчики создали новую функцию, чтобы пользователи не злоупотребляли мобильным приложением.

При этом, реклама будет подбираться в соответствии с предпочтениями пользователей.

Кроме того, в этот раздел попадают посты юзеров, за которыми пользователь не следит, но которые могут быть ему интересны. Новая функция уже доступна на всех устройствах.