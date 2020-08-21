TikTok заблокировала более тысячи страниц за расистский контент

Социальная сеть TikTok, принадлежащая компаниии ByteDance, заблокировала более 1300 учетных записей за контент или поведение, разжигающие ненависть. Об этом говорится в заявлении администрации сервиса, опубликованном в четверг, 20 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Мы не терпим ненависти в TikTok. Мы удаляем контент, разжигающий ненависть, включая оскорбления на расовой почве. <...> С начала 2020 года мы удалили в США более 380 тысяч видео за нарушение нашей политики борьбы с разжигающими ненависть материалами", - указано в сообщении.

Кроме того, на платформе было удалено более 64 тысяч "содержащих ненависть" комментариев.