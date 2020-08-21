https://news.day.az/hitech/1263975.html TikTok заблокировала более тысячи страниц за расистский контент
TikTok заблокировала более тысячи страниц за расистский контент
Социальная сеть TikTok, принадлежащая компаниии ByteDance, заблокировала более 1300 учетных записей за контент или поведение, разжигающие ненависть. Об этом говорится в заявлении администрации сервиса, опубликованном в четверг, 20 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Мы не терпим ненависти в TikTok. Мы удаляем контент, разжигающий ненависть, включая оскорбления на расовой почве. <...> С начала 2020 года мы удалили в США более 380 тысяч видео за нарушение нашей политики борьбы с разжигающими ненависть материалами", - указано в сообщении.
Кроме того, на платформе было удалено более 64 тысяч "содержащих ненависть" комментариев.
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