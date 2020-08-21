Сотрудники Huawei опасаются массовых увольнений

Сотрудники китайской телекоммуникационной компании Huawei все сильнее опасаются массовых увольнений в условиях ужесточения американских санкций против компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Financial Times со ссылкой на высказывания самих сотрудников Huawei.

"Наша компания призывает нас привыкать к этому состоянию войны. Но мы по-прежнему беспокоимся. Будут ли принесены в жертву наши поощрения и льготы, обрушится ли увольнение в конце концов на меня?" - цитирует газета одного из сотрудников подразделения по исследованиям и разработкам. Состоянием войны руководство Huawei назвало ситуацию после введения против компании новых санкций со стороны США, которые могут ограничить доступ компании к приобретению чипов. "Если на все микрочипы, будь они продвинутые, средние или устаревшие, распространят ограничения 17 августа, какую продукцию мы тогда сможем изготавливать?" - цитирует FT другого сотрудника компании.

Сотрудники Huawei опасаются, что запрет может положить конец основной деятельности компании - производству смартфонов и оборудования для 5G-сетей - и затронет другие ее подразделения, связанные, например, с облачными сервисами, играми и виртуальной реальностью. По их словам, число случаев увольнений, переводов в другие подразделения и возвращений сотрудников из-за границы растет, некоторые работники сами покидают компанию. Один из сотрудников Huawei рассказал, что у него в последнее время прекратились переработки и его это беспокоит.