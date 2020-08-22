Facebook готовит планы на случай распространения ложных данных о выборах в США

Администрация социальной сети Facebook готовит различные планы действий на случай распространения в ней заведомо ложной информации об итогах президентских выборов в США, в том числе действующим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в электронной версии газеты The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам источников издания, в компании "составляют планы на случай непредвиденных обстоятельств и рассматривают различные варианты развития событий после выборов". В их числе возможность того, что Трамп потерпит поражение, но попытается сохранить за собой высший государственный пост.

Администрация Facebook, в частности, решает, как поступить, если Трамп проиграет, но "заявит, что одержал победу". Рассматривается также возможность того, что нынешний глава Белого дома объявит о вмешательстве какой-либо стороны в выборы или о том, что при голосовании по почте имели место некие нарушения.

В Facebook также обсудили возможность создания системы, которая позволила бы при необходимости полностью отключить показ в соцсети политической рекламы. В составлении планов участвуют представители руководства компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть. Они ежедневно встречаются для обсуждения работы в данном направлении.

Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги выборов, убежден глава администрации США. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, а также опасность голосования лиц, не имеющих права на участие в волеизъявлении.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев на них будет Трамп, от демократов - Джозеф Байден.