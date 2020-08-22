Apple сэкономит на батарее iPhone 12 ради 5G

Смартфоны Apple в этом году впервые могут получить возможность подключения к высокоскоростным мобильным сетям 5-го поколения. Однако полноценный 5G-модуль с поддержкой технологии миллиметровых волн (mmWave) увеличит себестоимость iPhone 12 на несколько сотен долларов, поэтому компания ищет способы удешевить его производство, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Такое мнение высказал аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, который редко ошибается в своих прогнозах. По его информации, поддержка mmWave новыми айфонами обойдется Apple в $125-135, возможность подключения к диапазону ниже 6 ГГц - еще в $75-85.

Ради компенсации затрат фирма Тима Кука готова пожертвовать количеством слоев в плате аккумулятора, а также разместить компоненты ячеек на меньшей площади, пишет MacRumors со ссылкой на отчет. Насколько это может сократить время автономной работы устройства, неясно.

По сведениям эксперта, более простая конструкция платы будет на 40-50% дешевле, чем эта же составляющая iPhone 11. Кроме того, айфоны следующего года могут перейти на еще более дешевый - на 30-40% - вариант аккумулятора.

Также, предсказывал ранее Куо, ради экономии iPhone 12 останутся без проводных наушников EarPods в комплекте. А по мнению аналитиков британского банка Barclays, пользователи не досчитаются и фирменного адаптера питания.

Как ожидается, в этом году Apple представит четыре айфона. Помимо базового, 5,4-дюймового варианта ("iPhone 12"), могут быть анонсированы две модели с 6,1-дюймовыми дисплеями ("iPhone 12 Pro") и одна 6,7-дюймовая ("iPhone 12 Pro Max"). Аппаратам обещают угловатый корпус с острыми гранями в духе iPad Pro 2020 и чип A14 Bionic, старшим моделям - высокую частоту обновления дисплея на уровне 120 Гц и лазерный дальномер.

Предположительно, "простые" iPhone 12 (скорее всего, без поддержки 5G) будут показаны 12 октября. Анонс старших моделей пройдет в ноябре.

В роли основного поставщика чипов 5G выступит Qualcomm, с которым фирма Тима Кука весной 2019 года прекратила судебные тяжбы и заключила контракт на 6-летний срок. Радиочастотные усилители может предоставить Broadcom.