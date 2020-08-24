Baktelecom обеспечивает жителей нового жилого массива мультимедийными услугами

ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom) в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий в связи с началом нового учебного года ускорило обеспечение квартир и частных домов телекоммуникационными услугами.

ООО наряду с новыми и старыми зданиями продолжает реализацию проекта "Оптика в дом" и в частных домах.



Так, уже завершено строительство оптической сети в новом жилом массиве, расположенном на острове Гум по дороге в поселек Говсан Сураханского района Баку. Началось обеспечение около 100 семей высокоскоростными мультимедийными услугами, которые получили бесплатное интернет-оборудование.



Кроме этого, возможность использования услуг телефонной связи, интернета и IPTV через одну оптическую линию вызвала большой интерес у жителей. Так, для них создана возможность для подключения к пакету "1 линия - 3 услуги" на выгодных условиях.



На следующем этапе планируется построить новую телекоммуникационную инфраструктуру в жилых массивах, состоящих из частных домов, в Низаминском, Хатаинском, Сабунчинском и Хазарском районах.



Напомним, что проект "Оптика в дом" реализуется Baktelecom на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network - гигабитная пассивная оптическая сеть), отвечающей современным стандартам. Технология обеспечивает пользователей широкополосным доступом в интернет и высоким качеством обслуживания.