Авиасимулятор Microsoft привел к дефициту джойстиков

Ажиотаж вокруг нового гражданского авиасимулятора Microsoft Flight Simulator, вышедшего 18 августа, привел к дефициту специализированных джойстиков. На нехватку контроллеров, позволяющих сделать опыт воздушного полета намного более иммерсивным, жалуются в том числе в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вскоре после релиза игры в интернет-магазине Amazon и сетях электроники Best Buy оказались полностью распроданы все самые популярные модели от топовых производителей, включая Thrustmaster, Logitech, Defender и Saitek. В лучшем случае, пишет The Verge, на площадке можно найти только подержанные устройства.

В частности, со складов пропал Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition - джойстик, разработанный специально для Microsoft Flight Simulator и X-Plane 11. Эта модель в точности повторяет дизайн ручки управления лайнера Airbus, обладает модульной конструкцией и программируемыми кнопками.

Релиз Microsoft Flight Simulator состоялся 18 августа. Новинка доступна в трех изданиях: Standard Edition (цена в США - $59,99), Deluxe Edition ($89,99) и Premium Deluxe Edition ($119,99). Самый дорогой вариант включает 35 моделей самолетов и 45 международных аэропортов. По подписке Xbox Game Pass для ПК (бета) в составе Xbox Game Pass Ultimate игра бесплатна. Коробочная версия Microsoft Flight Simulator продается на 10 двусторонних DVD-дисках.

Игровые аксессуары в этом году пользуются очень высоким спросом из-за режима самоизоляции и ограничения производственных объемов, вызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее по тем же причинам оказались распроданы все складские запасы контроллера Ring Fit для консоли Nintendo Switch.