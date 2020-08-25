Windows 95 исполнилось 25 лет

На этой неделе исполнилось 25 лет со дня презентации операционной системы Windows 95. Эта дата считается знаковой, поскольку многие концепции, которые были заложены в основу этой версии оконного интерфейса, знакомы пользователям и по сей день, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Windows 95 была представлена 24 августа 1995 года сооснователями Microsoft Биллом Гейтсом и Стивом Балмером. Именно в ней впервые появились меню и кнопка "Пуск", рабочий стол с иконками и панель задач, кнопки для закрытия и сворачивания окон, "Проводник", заменивший "Диспетчера файлов". Также была реализована поддержка длинных имен файлов (до 256 символов) и возможность запуска 32-битных программ.

Помимо этого, Windows 95 впервые выдвинула идею синхронизации данных между разными устройствами. Подключив USB-флешку, пользователи могли сложить файлы в спецпапку "Портфель" на одном компьютере, а потом продолжить работу над ними на другом. Полностью "Портфель" был убран только из Windows 10 (сборка 14942) в 2018 году. В современных версиях ОС за синхронизацию отвечает облачная служба OneDrive.

Еще одним крупным достижением стала поддержка стандарта Plug and Play, который позволял подключить в "горячем" режиме необходимое оборудование (принтеры, сканеры, звуковые карты и т.д.) и работать с ним, не перезагружая компьютер и не устанавливая драйверы вручную.

Новая ОС пользовалась огромным успехом: за первые пять недель Microsoft продала 7 миллионов копий Windows 95. Однако уже к моменту релиза новой версии на Windows работал каждый 8-й компьютер из 10.