Беспроводные наушники идеальной формы - Galaxy Buds Live

Недавно представленные беспроводные наушники Galaxy Buds Live - это детище Samsung, создание которого потребовало немало усилий от кампании. Изготовить "идеальные" наушники было не очень простой задачей и перед командой инженеров и дизайнеров в первую очередь стояла задача создать уникальную форму, которую будет удобно носить. В итоге было протестировано 80 "простых прототипов" (образцы без мелких деталей) и 320 макетов. А в экспериментах было задействовано 2000 человек, прежде чем желаемый результат был достигнут. Как утверждают сами разработчики, самым трудным было установить стандарты комфорта. Важно было, достичь баланса, чтобы большинство участников были удовлетворены опытом использования наушников.

Таким образом, получившиеся в результате Galaxy Buds Live приобрели форму "бобов". Повторяя анатомическое строение уха, наушники открытого типа обеспечивают комфорт при длительном использовании.

Кроме формы, инженеры также позаботились и о "содержании" аксессуара. Оснащенные новой технологией активного шумоподавления (ANC), которая эффективно отсекает посторонние звуки, сводя их до минимума, наушники позволяют наслаждаться музыкой без посторонних звуков, даже в шумных местах. По данным Underwriters Laboratories, система шумоподавления Galaxy Buds Live элиминирует до 97% посторонних звуков.

Galaxy Buds Live оснащены большими 12-миллиметровыми динамиками с басовым каналом для вывода воздушных потоков, что позволяет обеспечить передачу насыщенного и четкого звука. Необходимо отметить, что "звучание" здесь подкреплено стандартами AKG.

Дополнительно, каждый наушник имеет сразу три микрофона и датчик костной проводимости. Что же такое датчик костной проводимости? Это адаптивная система, которая отслеживает движения челюсти, а затем преобразовывает костные вибрации в голосовой сигнал, благодаря чему обеспечивается высочайшее качество передачи звука во время разговора. Таким образом, ваш собеседник всегда услышит ваш голос вне зависимости от уровня постороннего шума.

А благодаря функции Swift Pair наушники моментально подключаются к компьютерам и ноутбукам на базе последних версий Windows и отлично работают с устройствами на базе Android. Здесь также и как в последних девайсах от Samsung прослеживается совместимость с iOS, в данном случае просто рекомендуется установить приложение Galaxy Buds Live.

Автономность Galaxy Buds Live заявлена на уровне 6 часов с активной системой шумоподавления плюс 21 час работы добавляет зарядный кейс.

Хотелось бы также добавить пару слов о выше упомянутом кейсе. Инженеры не обделили вниманием и футляр и при его создании было использовано 30 прототипов. Таким образом, команде Samsung удалось определить идеальные размеры и форму кейса, так, чтобы устройство можно было легко положить в карманы или держать в руке.

Напомним, что на данный момент действует специальная акция. Так сделав предзаказ на смартфоны Galaxy Note 20 Ultra или Galaxy Note20 с 6 по 26 августа, вы получаете в подарок Galaxy Buds Live (цвет подарочного продукта может меняться). Спешите воспользоваться специальным предложением!

Дополнительную информацию о беспроводных наушниках Galaxy Buds Live можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.