Названа дата выпуска новой консоли Nintendo Switch

Релиз игровой приставки Nintendo Switch следующего поколения состоится в следующем году. Вместе с обновленной консолью будет представлена и новая линейка игр. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чем именно улучшенный "свич" будет отличаться от предшественника, не уточняется. Предположительно, устройство получит намного более мощную аппаратную составляющую, а также сможет выводить картинку в более высоком 4K-разрешении.

В этом году новых игр для Switch вышло относительного немного. Однако в 2021-м релиз новой модели будет сопровождаться целой россыпью новых проектов - как от самой Nintendo, так и связанных с ней внешних студий, указали собеседники агентства.

Nintendo ожидает высокая конкуренция за внимание геймеров. Этой осенью, в ноябре-октябре, состоится релиз Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X, в то время как Switch выйдет уже после праздничного сезона. По информации Bloomberg, новая модель Nintendo поступит в производство не раньше начала 2021-го, а значит, выйти она может и вовсе к середине следующего года.

Впрочем, даже текущая модель Switch и её более простой и дешевый вариант Switch Lite продолжают пользоваться очень высоким спросом. С марта 2017-го по конец июня 2020-го компания реализовала 61 миллион устройств.

Весной этого года, в разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, "свичи" оказались в дефиците: и так популярную консоль решили купить многие, кто откладывал покупку раньше, а теперь оказался на самоизоляции. Кроме того, спрос подстегнул выход эксклюзивной игры Animal Crossing: New Horizons, получившей высокие оценки критиков.