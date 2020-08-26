Назван первый признак атаки на смартфон

Первый признак атаки на смартфон - отклонение устройства от нормальной работы. Его агентству "Прайм" назвала старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, владельца гаджета должно насторожить, если он начал самостоятельно включаться и выключаться, или на нем внезапно появились новые приложения. Признаками атаки могут быть быстрый расход батареи, нагревание устройства, когда оно не используется, и увеличение объема используемого интернет-трафика без объяснимых причин.

Помимо этого об атаке на смартфон могут свидетельствовать исходящие или входящие звонки, которые не совершал пользователь. Также подозрительны проблемы со связью во время разговора - долгое соединение с абонентом, помехи и шумы.

При появлении ряда признаков атаки необходимо просмотреть список установленных приложений и удалить неиспользуемые или подозрительные, а также отключить переадресацию звонков и смс-сообщений. В качестве профилактических мер рекомендуется не подключаться к публичным Wi-Fi-сетям, периодически проверять устройство на наличие вирусных приложений, не устанавливать приложения из неофициальных источников и от неизвестных разработчиков, заключила Агеева.