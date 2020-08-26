«Дешевый» iPhone SE станет еще дешевле

Стоимость iPhone SE снизится после анонса новых смартфонов Apple. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил инсайдер под ником aaple_lab, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источников, Apple снизит стоимость выпущенного еще весной 2020 года iPhone SE. Аппарат можно будет приобрести от 349 долларов. На данный момент бюджетный девайс доступен в официальном магазине Apple за 399 долларов. Таким образом, смартфон станет дешевле на 50 долларов.

Также пользователь aaple_lab заявил, что ожидаемый в сентябре iPhone 12 будет оценен минимум в 699 долларов. Стоимость базовой версии iPhone 12 Pro составит 999 долларов.

В комментариях к посту специалист уточнил, что Apple опасается конкуренции внутри линейки смартфонов бренда, и поэтому снижает стоимость на ряд девайсов. Инсайдер подчеркнул, что iPhone 11 также должен подешеветь, так как кроме отсутствия 5G аппарат мало чем отличается от намеченного на осень iPhone 12.