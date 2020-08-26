Продажи смартфонов рухнули на 20% из-за пандемии

В начале 2020-го производители смартфонов ожидали оживления близкого к стагнации рынка благодаря росту популярности 5G и другим инновациям, однако пандемия создала совершенно другую ситуацию, к которой никто не был готов. По последним данным Gartner, мировые продажи смартфонов во втором квартале 2020-го года упали на 20,4% по сравнению с тем же периодом 2019-го, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Масштаб падения почти тот же, что был зафиксирован экспертами Gartner в первом квартале - тогда падение продаж смартфонов год-к-году составило 20,2%. Во втором квартале пострадали по сравнению с 2019-м продажи всех крупных производителей, за исключением Xiaomi - удалось нарастить продажи на 1,4%. В исследовательской фирме считают, что это произошло благодаря продолжающейся экспансии китайского бренда на международном рынке.

В то же время, Samsung, Huawei и Oppo продали в апреле-июне 2020-го на 22,7%, 27,3% и 19,1% меньше смартфонов, чем годом ранее. Продажи Apple сократились на 8,2%. Другие производители в сумме показали падение на 24,2%.

Ключевой причиной такого снижения продаж называют экономическую неопределенность и падение доходов потребителей из-за вызванных пандемией локдаунов. Кроме того, распространение коронавирусной инфекции вызвало сбои в цепочке поставок, нарушив отлаженные механизмы сотрудничества производителей смартфонов и поставщиков комплектующих. Фабрики последних размещены главным образом в Юго-Восточной Азии, первой принявшей на себя удар пандемии COVID-19 в начале года.