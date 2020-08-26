Раскрыта ключевая особенность iPhone 12

Новый iPhone получит экран повышенной четкости и камеру с лидаром. Об этом рассказал инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) в своем ролике на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Проссера, в его распоряжении оказались слитые видео из отдела контроля качества на производстве iPhone. Согласно раскрытым роликам, флагман получит экран с частотой обновления 120 герц, которую Проссер считает одной из ключевых особенностей iPhone. Кроме того, у блогера оказалось видео смартфона, у которого данная возможность отключена, из чего он сделал вывод, что функция может не оказаться в финальной версии девайса.

Также Джон Проссер подтвердил слухи о том, что старшая модель серии - iPhone 12 Pro Max - будет оснащена лидаром, предназначенным для съемки фото и работы с AR-средой. Из-за нового элемента камера получила увеличенный на 10 процентов выступ. Кроме того, смартфон получит поддержку записи 4К-видео с частотой 120 и 240 кадров в секунду в замедленном режиме.

Автор отметил, что, так как утечка появилась из отдела контроля качества, это означает, что специалисты Apple тщательно тестируют финальный прототип смартфонов перед запуском в производство. По его результатам топ-менеджеры компании могут принять решение отказаться от той или иной функции, если она работает ненадлежащим образом.

В начале августа инсайдеры с производства рассказали, что новые iPhone выйдут частями. Первыми в продаже окажутся две базовые версии с экранами на 6,1 дюйма, затем на рынок выйдут аппараты с дисплеями на 5,4 и 6,7 дюйма. Общая задержка составит от двух до четырех недель, что скажется на сроках появления девайсов серии iPhone 12 в продаже.