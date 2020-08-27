В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе сети микроблогов Twitter наблюдается в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает ТАСС.

Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Франции, Германии и Чехии.

По информации сервиса, большая часть пользователей (69%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 21% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, 9% - с входом в соцсеть.