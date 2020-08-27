https://news.day.az/hitech/1265560.html Продажи смартфонов в мире упали на 20%
Продажи смартфонов в мире упали на 20%
Мировые продажи смартфонов снизились на 20,4% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет rg.ru со ссылкой на новое исследование аналитической компании Gartner.
В исследовании отмечается, что падение продаж зафиксировано у пяти ведущих производителей смартфонов. Так, продажи южнокорейской Samsung уменьшились на 27,4%. Падение этого показателя у китайской Xiaomi составило 21,5%, а у OPPO - 15,9%.
В свою очередь, у Apple продажи упали всего лишь на 0,4%.
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