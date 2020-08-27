Fortnite на iPhone и iPad станет неполноценной

Пользователи iPhone, iPad и Mac, у которых установлена удаленная Apple из магазинов приложений игра Fortnite, не смогут поиграть в нее следующий сезон. Кроме того, игроки на устройствах Apple больше не смогут участвовать в онлайн-матчах с владельцами устройств на Android, видеоприставок или игровых ПК.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на представителя разработчика игры, компании Epic Games, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Фактически, отмечает издание, конфликт создателей Fortnite и Apple привел к "расколу" Fortnite на две игры - одна дла владельцев "яблочных" устройств, другая - для всех остальных.

"Сезоны" игры - регулярные крупные обновления, привносящие в Fortnite изменения карт, новые награды, оружие, транспортные средства и косметические изменения, служат для поддержания у пользователей интереса к игре и, соответственно, поступлений Epic от внутриигровых покупок. У пользователей iPhone игра теперь меняться перестанет - по крайней мере, пока не разрешится инициированный Epic конфликт.

В середине августа Epic Games развернула рассчитанную на максимальный общественный резонанс кампанию против "монополизма" владельцев мобильных платформ, Apple и Google. В Fortnite добавили возможность покупать делать покупки в обход встроенных платежных механизмов магазинов приложений. Игру удалили из App Store и Google Play за явное нарушение правил магазинов, а Epic в ответ обратилась в суд.

Судья пока отказалась требовать восстановления игры, отметив, что случившееся стало прямым следствием сознательного нарушения разработчиком Fortnite установленных владельцем магазина правил. В то же время, Apple запретили отключать принадлежащие Epic аккаунты разработчика в своих системах дистрибуции приложений, а также ограничивать использование сторонними разработчиками игрового движка Epic, Unreal Engine.