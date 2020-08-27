Самый быстрый лимузин в мире выставили на продажу

В Австралии продают самый быстрый лимузин в мире Ferrari 360 Modena. За единственный в своем роде суперкар покупатель хочет получить 400 тысяч долларов. Пробег авто - 65 тысяч километров, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Ferrari 360 Modena разгоняется до ста километров в час за шесть секунд. Максимальная скорость лимузина 270 километров в час.

Лимузин имеет систему объемного звука, светодиодное освещение. В салоне помещаются 10 человек.

Авто попадало в Книгу рекордов Гиннесса как самая быстрая машина своего класса и как самый длинный Ferrari.