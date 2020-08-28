Apple запретила Facebook рассказывать пользователям о "налоге" App Store

Apple пресекла попытку Facebook проинформировать пользователей о том, что производителю iPhone достается 30% от потраченных ими на встроенные покупки денег, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Речь шла о "благотворительной" функции покупки виртуальных билетов на онлайн-концерты и другие платные трансляции, организуемые пользователями.

В августе социальная сеть анонсировала возможность продавать доступ к прямым трансляциям прямо в приложении, чтобы дать возможность артистам и другим создателям контента частично компенсировать резко сократившиеся из-за пандемии доходы. В Facebook хотели направить все деньги зрителей организаторам онлайн-мероприятий и предложили Apple отказаться от 30-процентного "налога" со встроенных покупок, которым облагаются все платные приложения, подписки и встроенные покупки, приобретаемые через App Store. Однако "яблочная" компания отказалась.

Тогда соцсеть решила проинформировать пользователей о том, куда идут их средства, добавив в окно покупки пояснение: 30% от суммы покупки достанется Apple - и, анонсируя новую функцию, показала, как будет выглядеть экран (см. скриншоты выше). Но модераторы App Store не пропустили обновление в таком виде, сославшись на правило, запрещающее показывать пользователям "не имеющую отношения к делу" информацию.

Пользователям Android-версии приложения исходно предназначалась другая формулировка: "Facebook не получает комиссии с этого платежа", однако в версии, размещенной в магазине Google Play, ее тоже не оказалось.

Скорее всего, в Facebook понимали, что Apple не позволит выпустить обновление с текстом о 30-процентном "налоге". Например, другим приложениям - например, Netflix или Spotify - запрещено сообщать о том, что пользователи могут оформить подписку на сервис через сайт. То есть, выпуская скриншоты с текстом предупреждения, в социальной сети скорее хотели в первую очередь подключиться ко все более бурной дискуссии о справедливости 30-процентного "налога", который взимают владельцы крупнейших цифровых платформ со сторонних разработчиков.