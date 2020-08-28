Названы вредные для здоровья экраны смартфонов

OLED-экраны в смартфонах могут вызвать головную боль. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гриценко сослался на результаты исследований, согласно которым примерно у 10 процентов пользователей OLED-экраны могут спровоцировать головные боли. Это происходит из-за мерцания дисплея, незаметного человеческому глазу. Однако его можно увидеть, если навести на OLED-экран камеру другого смартфона.

Как правило, вредное мерцание начинается при снижении яркости дисплея. "Чем ниже яркость - тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза", - заявил эксперт. Специалист заметил, что решить проблему головных болей можно увеличением яркости экрана аппарата. Также на смартфонах под управлением iOS и Android есть встроенные программные решения, борющиеся с этим явлением, например, функция "Понижение точки белого" на iPhone.

В случае, если указанные способы не помогают, специалист посоветовал приобрести телефон с IPS-экраном. Например, в линейке Apple такие дисплеи имеют iPhone XR, iPhone 11. Еще одним недостатком OLED-экрана является выгорание, когда некоторые пиксели на матрице со временем теряют яркость.