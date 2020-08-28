Обнаружена утечка данных 150 млн пользователей Facebook, Instagram, Linkedin

Специалисты сервиса разведки утечек DLBI обнаружили утечку данных 150 млн пользователей Facebook, Instagram и Linkedin.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант, в открытом доступе оказались имена, номера телефонов, адреса электронной почты, должности, места работы и другие данные.

"Система DLBI обнаружила свободно доступный Elasticsearch (программная поисковая система), в индексах которого содержались данные более чем 150 млн пользователей Facebook, LinkedIn и Instagram. Сервер располагался в США, на площадке Alibaba и принадлежал китайской компании Shenzhen Benniao Social Technology, которая предоставляет лиды из социальных сетей для китайских компаний, работающих на зарубежных рынках", - говорится в сообщении Telegram-канала "Утечки информации" сервиса DLBI.

Специалисты отмечают, что неделю назад им удалось обнаружить сервер с данными 200 млн пользователей Twitter и Weibo, а на этой неделе - сервер с данными 57 млн пользователей LinkedIn.