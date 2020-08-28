Кадры прототипа нового посадочного модуля на Луну

Национальная команда Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила NASA прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить американских астронавтов на поверхность Луны.

Как передает Day.Az со ссылкой на aboutspacejornal.net, 12-метровый макет состоит из двух компонентов: взлетной и посадочной ступени. На данный момент прототип станет главной платформой для тестирования операций экипажа. То есть на нем будут проводиться испытания высадки астронавтов и оборудования, а также обратной посадки на него. NASA планирует проверить эргономику кабины, углы обзора, а также понять насколько удобно входить и выходить с корабля в громоздком скафандре.

"Самая интересная часть оценки прототипов - это находки, которые ты никак не ожидал обнаружить", - сказал Брент Шервуд, вице-президент программ перспективного развития Blue Origin. "Сюрпризы будут".