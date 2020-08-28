Xiaomi показала смартфон с "невидимой" селфи-камерой

Компания Xiaomi готовится к началу серийного производства смартфонов, у которых селфи-камера спрятана под дисплеем. Релиз первых моделей с "невидимыми" фронталками намечен на следующий год, сообщается в блоге производителя, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Технически речь идет уже о 3-м поколении технологии, которая делает объектив, располагающийся в углу экрана, едва заметным. Новая разработка позволяет датчику "видеть" сквозь промежутки между субпикселями (красной, синей и зеленой точками) дисплея, составляющими каждый пиксель.

В результате область, под которой прячется фронталка, имеет ту же плотность пикселей, что и остальная часть панели. Более того, эта зона обладает такими же характеристиками яркости, гаммы и цветопередачи, что позволяет "идеально замаскировать" селфи-камеру, поясняют в Xiaomi.

Правда, не уточняется, о каком типе панели идет речь - ЖК или OLED, - и каким разрешением может обладать такой дисплей.

Снимки прототипа устройства с подэкранной фронталкой разместил блогер Ice universe. На них все же можно разглядеть объектив в углу, но только если очень внимательно присмотреться. Небольшая квадратная тень видна и на проморолике Xiaomi.

Патентом на аппарат, у которого фронталка, динамик и даже датчики близости и окружающего освещения прячутся под дисплеем, владеет Samsung. Скрытый "глазок", размещенный по самому центру экрана, при видеозвонке позволит создать для собеседника ощущение, что пользователь смотрит ему прямо в глаза, а не выше. Активно экспериментируют с такой технологией и Vivo с Oppo.

Тем не менее, коммерческого смартфона с подэкранной селфи-камерой пока не выпустила ни одна компания. Возможно, первым станет китайский производитель ZTE, обещающий уже 1 сентября вывести на рынок первую в мире серийную модель Axon 20 5G со скрытым объективом.