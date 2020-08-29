У TikTok появился новый потенциальный покупатель

У социальной сети TikTok появился новый потенциальный покупатель - инвестиционная компания Centricus совместно с разрабатывающей компьютерные приложения фирмой Triller подала запрос на приобретение части соцсети. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам источников, обращение поступило в китайскую компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok. Компания ранее получала предложение о покупке американского подразделения соцсети от компаний Oracle и Microsoft, партнером которой является Walmart.

Агентство подчеркивает, что головной офис, находящийся в Лондоне, выразил заинтересованность в приобретении подразделений TikTok в США, Австралии, Новой Зеландии и Индии за 20 миллиардов долларов. Ожидается, что уже в ближайшие несколько дней ByteDance может принять решение относительно потенциальной продажи части социальной сети.

При этом в Centricus подтвердили информацию о направлении запроса. Однако TikTok отметили, что считают его несерьезным.