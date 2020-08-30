Google и Facebook прислушались к американским властям

Компании Google и Facebook отказались от планов прокладки подводного кабеля связи между Гонконгом и Лос-Анжелесом. Таким образом, они прислушались к совету властей США, которые не рекомендовали делать этого из соображений безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Проект Pacific Light Cable Network (PLCN) предполагал прокладку высокоскоростного кабеля между Гонконгом и Лос-Анжелесом через Тайвань и Филиппины. Общая его протяженность должна была составить около 13 тысяч километров.

Отклонить заявку на прокладку кабеля Федеральной комиссии связи США рекомендовал Комитет страны по оценке иностранного участия в секторе телекоммуникационных услуг. При этом ведомство не возражало против части заявки, направленной на соединение США, Тайваня и Филиппин, но выступило против связи с Гонконгом.

В обосновании своего решения комитет ссылался на "текущую ситуацию в области национальной безопасности, включая постоянные усилия правительства КНР по получению конфиденциальных персональных данных миллионов граждан США".

В результате Google и Facebook подали новую заявку, которая предполагает соединение только с Тайванем и Филиппинами.