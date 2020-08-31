Названа цена нового планшета Samsung Galaxy Tab A7 2020

Samsung готовит новый недорогой планшет Galaxy Tab A7 (2020). Один из голландских ритейлеров Centralpoint раскрыл его стоимость и дату старта продаж.

Итак, если верить продавцу, новый бюджетный планшет поступит в продажу уже через пару недель - 11 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Базовая модель с 32 ГБ памяти обойдется в 235 евро (Wi-Fi) и 293 евро (LTE). За версию с хранилищем на 64 ГБ придется отдать 266 и 323 евро соответственно.

Гаджет уже прошел сертификацию регулирующих органов, в том числе FCC и "засветился" на сайте Google Play Console, благодаря чему стали известны его характеристики. Итак, планшет получит 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 2000×1200, процессор Snapdragon 662 в паре с графическим процессором Adreno 610 и 3 ГБ оперативной памяти, Bluetooth 5.0, аккумулятор емкостью 7040 мАч и операционную систему Android 10 с оболочкой One UI. Его габариты 247,6×157,36×293,37 мм.