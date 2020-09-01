Samsung выпустила смартфон с рекордной батареей

Samsung выпустила смартфон с аккумулятором повышенной емкости. Информация о девайсе Galaxy M51 появилась на немецком сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аппарат получил 6,7-дюймовый дисплей Infinity-O Super AMOLED, 32-мегапиксельная селфи-камера расположена в отверстии по центру передней панели. На задней панели находится камера с основным объективом разрешения 64 мегапикселя и тремя дополнительными разрешением 12, 5 и 5 мегапикселей. "Galaxy M51 доступен в двух цветах, он впечатляет современным дизайном, который соответствует вашему стилю", - сообщается в описании гаджета.

Отличительной особенностью аппарата является аккумулятор емкостью 7000 миллиампер-часов. Этот показатель является рекордным для смартфонов Samsung. Например, представленный 5 августа Galaxy Note20 получил батарею емкостью 4300 миллиампер-часов. Также аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 25 ватт.

Новый девайс получил неназванный восьмиядерный процессор, 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Samsung Galaxy M51 доступен для предзаказа, стоимость девайса в Германии составит 360 евро, или около 29 тысяч рублей. В настоящий момент неизвестны сроки выхода устройства на других рынках.