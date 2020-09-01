Илон Маск сообщил, когда состоится первый полет Starship на орбиту

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что пилотируемый космический корабль Starship может полететь на околоземную орбиту в 2021 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Маск отметил, что первые полеты "могут не сработать".

"Мы находимся на неизведанной территории", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, первый запуск Starship, который принадлежит корпорации миллиардера, состоялся в деревне Бока-Чика в штате Техас в 18.57 по местному времени. Корабль без экипажа взлетел в воздух на высоту 150 м и приземлился после недолгого испытательного полета.