https://news.day.az/hitech/1267016.html Илон Маск сообщил, когда состоится первый полет Starship на орбиту
Илон Маск сообщил, когда состоится первый полет Starship на орбиту
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что пилотируемый космический корабль Starship может полететь на околоземную орбиту в 2021 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Маск отметил, что первые полеты "могут не сработать".
"Мы находимся на неизведанной территории", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, первый запуск Starship, который принадлежит корпорации миллиардера, состоялся в деревне Бока-Чика в штате Техас в 18.57 по местному времени. Корабль без экипажа взлетел в воздух на высоту 150 м и приземлился после недолгого испытательного полета.
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