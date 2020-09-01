Смартфон Xiaomi «выжил» после падения с восьмого этажа

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 сохранил работоспособность после падения из окна многоэтажного дома.

Об этой истории в своем блоге в Weibo написал руководитель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun), сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основатель китайской корпорации пересказал историю одного из пользователей смартфонов Xiaomi, который случайно выронил свой девайс из окна. Redmi Note 8 пролетел восемь этажей и упал в бассейн, расположенный под окнами здания. В результате падения устройство получило физические повреждения, однако продолжило работать.

Судя по опубликованным Леем Цзюнем фотографиям, корпус телефона изогнулся, а на его задней панели появились трещины. Так как девайс оказался в воде, жидкость проникла под защитное стекло камеры. Дисплей аппарата получил несколько крупных трещин, однако сохранил целостность. Владелец смартфона заметил, что несмотря на падение аппарат "выжил", то есть тачскрин и основные функции устройства работали.

В своем сообщении Лэй Цзюнь заявил, что Redmi Note 8 является очень качественным смартфоном. Он подчеркнул, что дисплей аппарата остался на месте, хоть и получил повреждения, из-за прозрачного клея, с помощью которого он крепится к корпусу. Redmi Note 8 был представлен в октябре 2019 года, устройство имеет 6,3-дюймовый IPS-экран и камеру с четырьмя объективами.

По оценке специалистов, бюджетные аппараты Redmi являются одними из самых популярных на рынке. В частности, по данным за апрель 2020 года, Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi 8 оказались самыми востребованными смартфонами на рынке Индии.