Tesla продаст акций на миллиарды долларов

Американский производитель электрокаров Tesla увеличит количество акций, которые торгуются на бирже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Компания договорилась о сотрудничестве в продаже дополнительных акций на сумму до пяти миллиардов долларов с такими банками, как Goldman Sachs, Bank of America, Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, SG Americas Securities, Wells Fargo и BNP Paribas, пишет Bloomberg. Согласно планам компании, продажа акций будет осуществляться "время от времени". Полученные с помощью дополнительной продажи деньги Tesla собирается направить на укрепление финансового положения компании и общие корпоративные цели.

Бумаги Tesla 31 августа 2020 года подорожали более чем на 10 процентов после того, как компания осуществила сплит (разделение) акций. Такой шаг предпринимается, чтобы сделать дорогие бумаги более доступными для инвесторов. В рамках сплита одна акция дробится на несколько более дешевых, однако капитализация компании при этом остается прежней. В ситуации с Tesla до разделения стоимость одной бумаги была около 2,2 тысячи долларов, а после составила 400 долларов.

На фоне роста спроса на бумаги капитализация компании увеличилась до 464 миллиардов долларов. Состояние главы Tesla Илона Маска выросло почти на 12 миллиардов долларов, до 115 миллиардов, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index. В результате предприниматель вышел на третье место в рейтинге богатейших людей планеты, опередив основателя Facebook Марка Цукерберга.