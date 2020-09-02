https://news.day.az/hitech/1267290.html В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
В ряде стран наблюдается сбой в работе сети микроблогов Twitter. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по информации сервиса, наиболее активно о неполадках сообщают в Соединенных Штатах, Чили, Японии, Великобритании и на Филиппинах.
Большая часть пользователей - 43% - испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad. Еще 35% жалуются на сбои в работе сайта, 20% жалоб поступили на работу приложения для Android.
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