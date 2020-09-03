Названа опасность постоянно включенного Bluetooth
Если не выключать Bluetooth, можно не только быстрее разрядить телефон, передает агентство "Прайм".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что благодаря беспроводному виду передачи данных хакеры способны добраться до хранящихся в памяти устройства личных сведений.
Возможность взлома Bluetooth подвергает опасности любую информацию, хранящуюся на устройстве, предупредил эксперт. Помимо этого, злоумышленник может контролировать гаджет и рассылать с него различные сообщения.
Поэтому специалист рекомендовал отключать беспроводную передачу данных сразу после использования по назначению.
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