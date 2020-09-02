Xiaomi раскритиковала невышедший iPhone 12

Топ-менеджер Xiaomi Чжан Гоцюань (Zhang Guoquan) пристыдил Apple за выбор аккумуляторов для iPhone 12. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава отдела программного обеспечения Xiaomi опубликовал в соцсетях пост, в котором упомянул слухи о запланированных к выпуску iPhone. Согласно инсайду, базовый смартфон Apple получит аккумулятор емкостью 2227 миллиампер-часов, топовый iPhone 12 Pro Max - 3678 миллиампер-часов. Представитель китайской корпорации полагает, что данные батареи не смогут обеспечить нормальную работу девайсов.

Гоцюань раскритиковал Apple, отметив, что смартфоны нового поколения должны иметь более продвинутые аккумуляторы. "Эй, эти девайсы имеют 5G! Стыдно", - напомнил топ-менеджер. По его мнению, устройство с поддержкой связи пятого поколения отличаются повышенным энергопотреблением, из-за чего автономность еще невышедших iPhone может пострадать.

В комментариях к публикации Чжан Гоцюань отметил, что особенно разочарован базовыми аппаратами серии. "Если вы мне скажете, что батарея на 2000 выносливее, чем на 4000 миллиампер-часов, я вам не поверю", - заявил топ-менеджер.

Ожидается, что запланированные на осень смартфоны линейки iPhone 12 получат OLED-экраны и поддержку 5G. Для сравнения, вышедший в августе флагман Xiaomi Mi 10 Ultra получил аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 ватт.