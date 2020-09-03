https://news.day.az/hitech/1267671.html Apple до конца года выпустит самый дешевый MacBook в линейке
Apple до конца года выпустит самый дешевый MacBook в линейке
Новая версия 12-дюймового MacBook поступит в продажу к концу года, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.
По данным инсайдера, нетбук станет первым устройством, работающим на базе процессора Apple Silicon.
Объем внутреннего SSD-накопителя может составлять 256 или 512 ГБ, а также 1 ТБ. Нетбук способен работать от 15 до 20 часов от одного заряда.
Стоимость будет начинаться от 849 долларов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре