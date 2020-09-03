Facebook запускает новый инструмент

Американская корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, объявила о запуске специального инструмента, позволяющего пользователям переносить загруженные в приложение фото и видеофайлы в другие сервисы, включая Dropbox и Koofr.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в четверг на ее сайте.

"Начиная с сегодняшнего дня с помощью нашего новейшего инструмента переноса данных, вы можете экспортировать свои фотографии и видео, загруженные в Facebook, сразу в два дополнительных сервиса: Dropbox и Koofr", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что ранее пользователи Facebook могли переносить свои мультимедийные файлы только в Google Photos.

Получить доступ к новой услуге, как подчеркнули разработчики, можно через личные настройки пользователей социальной сети. В целях обеспечения лучшей защиты данных перед экспортом фото и видеоконтента необходимо повторно ввести свой пароль. Новый сервис, как указывается в пресс-релизе, направлен на усовершенствование общей политики безопасности и конфиденциальности информации.

Ранее Facebook сообщила о запуске специального приложения для групповых видеозвонков и чатов, благодаря которому пользователи смогут оставаться на связи, используя персональный компьютер. Разработчики отметили, что приложение адаптировано к таким операционным системам, как Windows и MacOS. Основными достоинствами нового сервиса, по мнению его авторов, является многозадачность и простота использования. Кроме того, настольная версия мессенджера автоматически синхронизируется с мобильной.