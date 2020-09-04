Представлен самый дорогой смартфон Samsung

Samsung раскрыла стоимость самого дорогого смартфона бренда - Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на материалы компании сообщает издание SamMobile.

Устройство является эксклюзивной версией представленного ранее складного смартфона Galaxy Z Fold 2. Сообщается, что аппарат выполнен в сотрудничестве с модельером Томом Брауном (Thom Browne), он имеет корпус серебристого цвета с красно-бело-синей полосой. Аналогичный дизайн получили и часы Galaxy Watch 3 и наушники Galaxy Buds Live, которые поставляются в комплекте с флагманом. Ранее Том Браун помогал корейскому бренду в создании лимитированной версии раскладного смартфона Galaxy Z Flip.

С технической точки зрения аппарат не отличается от оригинальной модели. Он имеет гибкий внутренний дисплей с диагональю 7,6 дюйма и внешний 6,23-дюймовый экран. Девайс получил чип Snapdragon 865+, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с сенсорами разрешением 12 мегапикселей каждый.