Представлено новое поколение процессоров Intel

Intel представила новое поколение процессоров. Чипы Tiger Lake выполнены на 10-нанометровом техпроцессе и имеют встроенную графическую систему, сообщается на сайте корпорации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Intel Tiger Lake были созданы на базе 10-нанометрового техпроцесса SuperFin и архитектуре Willow Core.

Отмечается, что ядра Willow Cove имеют переработанную иерархию микросхем для повышения производительности. Модель поддерживает работу с памятью LPDDR4X-4266/DDR4-3200 и имеет встроенные интерфейсы Thunderbolt 4 и PCI Express 4.0.

Представители компании также обратили внимание на встроенную графическую систему Iris Xe. Она позволяет обеспечивать разрешение Full HD в играх, графический модуль способен выдавать максимальное изображение в разрешение 8К с частотой 60 кадров в секунду. Компания отметила, что модуль Iris Xe доступен лишь в процессорах Intel Core i5 и i7. Общая производительность процессора по сравнению с чипами Ice Lake 10-го поколения увеличилась на 17-18 процентов.

В сообщении Intel говорится, что новые чипы являются лучшими в мире процессорами для тонких и легких ноутбуков. Tiger Lake обеспечивают прирост производительности по сравнению с конкурентными продуктами для офисных приложений более чем на 20 процентов и в два раза - в играх. Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo и другие компании уже договорились о выпуске ноутбуков на базе нового оборудования Intel.

Intel не уточнила, когда новые процессоры будут доступны для покупки. В компании заявили, что в первую очередь чипы Tiger Lake появятся для компактных ноутбуков.