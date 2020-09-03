В дешевых смартфонах появится 5G

В 2021-м году на рынке появятся по-настоящему доступные смартфоны - вероятно, стоимостью до 200 долларов - с поддержкой сетей связи пятого поколения. Заявления об этом сделали сегодня ведущий мировой поставщик мобильных процессоров Qualcomm и некоторые производители устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, этим летом Qualcomm официально представила систему-на-чипе с поддержкой 5G в среднебюджетной шестисотой серии - Snapdragon 690. Теперь же в компании пообещали добавить поддержу сетей последнего поколения и в бюджетную четырехсотую серию. Предположительно, такие процессоры станут доступны производителям устройств в начале 2021-го года.

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лей Юн уже заявил, что его компания намерена стать одним из первых, кто выпустит на рынок устройство на доступном 5G-чипе Qualcomm. Аналогичные заявления также сделали представители Motorola и Oppo. Сейчас за смартфон с поддержкой 5G на чипе Qualcomm придется отдать не менее 500 долларов. Однако аппараты на процессорах 400-й серии могут стоить дешевле 200 долларов.

В настоящее время, пишет Engadget, 80 сетей 5G запущены в коммерческую эксплуатацию в 35 странах мира. В Qualcomm рассчитывают, что смартфоны на чипах 400-й серии будут доступны в регионах, где проживают 3,5 миллиарда потенциальных пользователей.