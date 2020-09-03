Легендарный iPod признают устаревшим

Apple признает устаревшими несколько своих плееров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом стало известно журналистами, сообщает издание MacRumors.

Источники в компании рассказали, что iPod nano седьмого поколения будет официально признан устаревшим 30 сентября. Согласно правилам Apple, устаревшим признается продукт, который не был доступен в продаже более пяти и менее семи лет. Седьмое поколение легендарного компактного плеера было представлено в середине 2015 года.

В соответствии с правилами, Apple перестанет поддерживать пользователей по вопросам устаревшей техники. Также сервисные центра компании могут отказаться от ремонта девайсов в случае отсутствия запасных деталей. Кроме iPod nano компания признает устаревшим iPod Touch пятого поколения, выпущенный в октябре 2012 года.

Журналисты напомнили, что первый iPod nano был представлен в сентябре 2005 года в качестве альтернативы классической версии плеера. Девайс имел прямоугольную форму, дисплей и сенсорное колесико управления. Последняя итерация устройства имела цветной сенсорный экран и кнопку Home в стиле iPhone.