Acer представила новые ноутбуки с процессорами 11-го поколения

Компания Acer сегодня представила ноутбуки Swift 5 та Swift 3. Все модели соответствуют стандартам Intel EVO.

Такую маркировку получают устройства премиум-класса, которые соответствуют ряду требований к производительности, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Acer Swift 5

Это ноутбук с 14-дюймовым сенсорным дисплеем Full HD, покрытым стеклом Antimicrobial Corning Gorilla Glass. Оно "разработано для противодействия размножению микроорганизмов, которые приводят к появлению неприятного запаха и пятен на поверхности".

Внутри установлены новые процессоры Intel Core i5 и Core i7 11-го поколения и графический процессор Intel Iris Xe. Аккумулятор обеспечивает автономную работу до 15 часов.

Корпус сделан из металла, но ноутбук при этом весит около 1 килограмма.

Acer Swift 3

Здесь доступны две версии: Acer Swift 3 (SF313-53) с 13,5-дюймовым экраном 2К, толщиной 16,6 мм и весом 1,2 кг, а также Acer Swift 3 (SF314-59) с 14-дюймовым дисплеем Full HD, толщиной 15,95 мм и таким же весом - 1,2 кг.

У обеих моделей процессоры Intel Core i5 и Core i7 11-го поколения, до 16 ГБ памяти DDR4, металлический корпус, сканер отпечатков пальцев и время автономной работы до 16 часов.