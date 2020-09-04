В сети показали смартфон-хамелеон, который умеет менять цвет корпуса

Чего только ни придумывали производители смартфонов, чтобы внешне выделить свое устройство на фоне остальных: различный дизайн камер, выдвижные конструкции, градиентная расцветка, прозрачные панели. А теперь в сети показали что-то абсолютно новое - смартфон-хамелеон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, фишка гаджета - это задняя панель, которая умеет менять свою расцветку от синего до белого. Все благодаря специальному электрохромному стеклу, которое меняет окраску под воздействием электрического напряжения. При подаче тока ионы меняют свою консистенцию, влияя на преломление света, тем самым демонстрируя разные цвета.

Гаджет, показанный на видео, похож на прототип. Что это за смартфон - источники не раскрывают, но он очень похож на модель Vivo.