Объявлены победители конкурса программистов «PASHA Bank Cup II» (R)

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank подвел итоги конкурса "PASHA Bank Cup II" для местных IT-специалистов.

В заключительной части соревнования по программированию приняли участие 40 финалистов конкурса разных возрастных категорий. В финальном этапе конкурса одни из самых одарённых IT-специалистов страны, а также молодые кадры в течение нескольких часов соревновались в решении 6 заданий различной степени сложности.

По итогам последнего этапа "PASHA Bank Cup II", жюри конкурса в лице доцента Бакинского Государственного Университета Рамина Махмудзаде, Главного учителя Бакинского Инженерного Университета Этибара Сеидзаде, руководителя отдела Цифрового инжиниринга PASHA Bank Вюсала Халилова, эксперта Цифровой Лаборатории PASHA Bank Рашада Амирджанова и инженера-разработчика программного обеспечения Цифровой Лаборатории PASHA Bank Шахрияра Новрузова отобрало 9 победителей, справившихся со всеми заданиями быстрее и лучше всех.

Таким образом, победителями конкурса "PASHA Bank Cup II" стали:

Категория: Школьники

Победитель

Итоговый результат (в процентах)

Приз

1 место

Мурад Эйнизаде

100

Apple MacBook Pro 13

2 место

Азиз Гусейнов

100

e-reader Pocketbook 614 Black

3 место

Гусейн Гаджиев

76.4

Xiaomi Mi Band 4

Категория: Студенты

Победитель

Итоговый результат (в процентах)

Приз

1 место

Зия Мухтаров

100

Apple MacBook Pro 13

2 место

Ульви Асланлы

74

Apple AirPods 2

3 место

Ниджат Гусейнов

69.8

e-reader Pocketbook 614 Black

Категория: специалисты

Победитель

Итоговый результат (в процентах)

Приз

1 место

Рашад Мамедов

84.8

Apple MacBook Pro 13

2 место

Фарид Ахмедов

67.2

Apple iPad 9.7 32GB Wi-Fi Grey

3 место

Рамиль Гасанов

61

Apple AirPods 2

Напомним, что в проведении второго по счёту конкурса для IT-специалистов "PASHA Bank Cup" приняло участие свыше 300 человек, 55 из которых добрались до финальной стадии соревнования. Состоявшиеся на протяжении года 4 отборочных этапа были проведены в режиме онлайн на платформе HackerRank. PASHA Bank и далее планирует продолжать проведение соревнований, направленных на развитие сферы программирования в Азербайджане, в том числе повышение знаний школьников и студентов, обучающихся по этой специальности, а также профессиональных навыков уже состоявшихся специалистов.