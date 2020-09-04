Samsung построит крупнейший в мире фармзавод

Южнокорейская Samsung продолжает расширять свой фармацевтический бизнес, инвестируя около $2 млрд в строительство завода по производству лекарств, который должен стать крупнейшим такого рода объектом в мире после завершения работ в 2022 году.

Как пишет издание The Wall Street Journal, компания делает ставку на дальнейший рост рынка биологических лекарственных препаратов благодаря изменениям в отрасли, связанным с пандемией коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Завод, получивший название Super Plant, станет четвертым предприятием Samsung BioLogics Co., биофармацевтического подразделения Samsung. Его площадь составит примерно 230 тыс. квадратных метров. Таким образом, он будет больше трёх вместе взятых существующих предприятий компании, и даже слегка превысит по размерам парижский Лувр.

Цель Samsung заключается в том, чтобы воспользоваться беспрецедентным ростом спроса, спровоцированным пандемией COVID-19, с учетом тенденции увеличения объемов производства лекарств в мире, отмечает WSJ.

Samsung BioLogics производит биологические препараты для некоторых из крупнейших в мире фармацевтических компаний, включая Bristol-Myers Squibb Co. (SPи Roche Holding Ltd.

Глава подразделения Ким Тхэ-хан сказал изданию, что изначально планировалось, что новый завод будет гораздо меньше, однако пандемия коронавируса создала новую категорию продуктов - средства для лечения COVID-19, побудив разработчиков лекарств и национальные правительства искать новые источники производства.

"COVID-19 дает нам больше возможностей, чем кризис", - отметил Ким Тхэ-хан, который возглавляет Samsung BioLogics с 2011 года и, как сообщается, продвигал идею строительства предприятия в руководстве Samsung.