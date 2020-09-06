Google представит новые смартфоны раньше времени

Недавно Google представил смартфон Pixel 4a, а теперь готовит к официальному анонсу его 5G-версию и новый Pixel 5. В сети появилась информация о дате их выхода.

Раньше ожидалось, что Pixel 5 и Pixel 4a 5G дебютируют в один день, а именно 30 сентября. Согласно новым данным, анонс состоится раньше - 25 сентября.

Об этом гласит внутренняя база Vodafone Germany, где указана именно эта дата, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Обе новинки будут предложены в черном цвете, а о Pixel 5 XL и вовсе никаких упоминаний нет.

Также есть информация о ценах в Германии: €630 за Pixel 5 и €487 за Pixel 4a 5G.

Напомним, Pixel 5 приписывают 6-дюймовый OLED-дисплей c частотой обновления 90 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 765G в паре с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, двойную основную камеру, беспроводную зарядку на 15 Вт и реверсивную на 5 Вт.