Hyundai и Kia отзовут полмиллиона автомобилей

В США Hyundai и Kia объявили о масштабной сервисной акции. Всего отзывная кампания затронет 591 тыс. корейских автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на РБК. Причина - риск утечки тормозной жидкости из-за дефекта в антиблокировочной системе, что может привезти к возгоранию двигателя.

Всего в сервис отправятся 440 тыс. седанов Kia Optima, которые были произведены в 2013-2015 годах. Также отзыв затронет 151 тыс. кроссоверов Hyundai Santa Fe 2013-2015 годов. Как сообщает The Washington Post, компания Hyundai уже обратилась к владельцам машин с просьбой временно отказаться от парковки машин в гараже.

На данный момент известно о 15 случаях возгорания двигателей на автомобилях Hyundai и о восьми - на Kia. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Kia начнет отзывную кампанию 15 октября. Сервисная акция Hyundai стартует чуть позже, 23 октября. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.







