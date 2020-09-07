Samsung запатентовал смартфон с прозрачным дисплеем

Компания Samsung запатентовала дизайн смартфона с прозрачным дисплеем. Главной особенностью модели должно стать полное отсутствие видимой электронной начинки в устройстве. Как следует из патента, основой смартфона послужит OLED-дисплей, который может быть как жестким, так и гибким, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На основе чертежей из патента издание LetsGoDigital создало концепт-рендеры гаджета. Согласно им, смартфон Samsung будет полностью прозрачным. Широкая область с электронными компонентами у него отсутствует, и пользователи смогут смотреть прямо сквозь экран. Каким образом удастся сделать прозрачной батарею и прочую электронику (либо спрятать всю начинку в области рамки), не уточняется.

Как и всегда в случае с патентами, речи даже о примерных сроках выпуска такого устройства пока не идет. Sony и LG также уже не один год разрабатывают прозрачные мобильные устройства, однако до сих пор, как и Samsung, не показали даже прототипов.