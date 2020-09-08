Google построит для сотрудников целый город

Компания Google построит для своих сотрудников город в США.

Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что автономный кампус возведут рядом со штаб-квартирой компании в городе Маунтин Вью.

Проект получил название Middlefield Park и займет площадь 16,18 га. В нем будут расположены жилые дома, парки, спортивные площадки, торговые центры, рестораны и другие объекты необходимой инфраструктуры.

Планируется создать 1850 жилых единиц, при этом 20% из них отдадут муниципалитету Маунтин Вью.

Согласно разрабатываемому Google проекту, в городском кампусе можно будет ходить пешком или ездить на велосипеде. Все необходимое в нем будет располагаться в 10 минутах ходу.

Отмечается, что проект города находится на ранней стадии разработки. О стоимости и деталях кампуса пока не сообщают.