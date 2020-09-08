Google построит для сотрудников целый город - ФОТО
Компания Google построит для своих сотрудников город в США.
Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что автономный кампус возведут рядом со штаб-квартирой компании в городе Маунтин Вью.
Проект получил название Middlefield Park и займет площадь 16,18 га. В нем будут расположены жилые дома, парки, спортивные площадки, торговые центры, рестораны и другие объекты необходимой инфраструктуры.
Планируется создать 1850 жилых единиц, при этом 20% из них отдадут муниципалитету Маунтин Вью.
Согласно разрабатываемому Google проекту, в городском кампусе можно будет ходить пешком или ездить на велосипеде. Все необходимое в нем будет располагаться в 10 минутах ходу.
Отмечается, что проект города находится на ранней стадии разработки. О стоимости и деталях кампуса пока не сообщают.
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