В TikTok появился новый опасный тренд: его участники делают свои зубы ровнее с помощью пилки для ногтей. О том, чем эта процедура может навредить, доктор Бенджамин Винтерс (Benjamin Winters) рассказал изданию BuzzFeed.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, блогеры, опробовавшие на себе этот способ, утверждают, что их зубы действительно стали ровнее, а им самим удалось сэкономить на стоматологии. При этом Винтерс предупреждает, что подобные манипуляции с зубами могут иметь негативные последствия.

"Я врач и я знаю, сколько эмали можно удалить без вреда для здоровья. Спиливать свои зубы - это действие, последствия которого вы никогда не сможете исправить", - сказал Винтерс. Он добавил, что участие в этом флешмобе может оказаться очень вредным для здоровья.

По словам врача, если удалить слишком много эмали, можно повредить нерв, что вызовет сильную боль. Кроме того, спиленные в домашних условиях зубы могут стать намного чувствительнее. Винтерс призвал недовольных своими зубами людей обращаться к профессионалам, а не экспериментировать со своим здоровьем дома.